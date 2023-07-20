Малышева рассказала, вызывают ли бюстгальтеры рак груди Малышева развеяла миф, что бюстгальтеры вызывают рак груди

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Ношение бюстгальтера любой модели и качества не вызывает рак груди, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что нужно носить удобное нижнее белье, которое также помогает поддерживать гигиену.

Главный маммолог России Надежда Рожкова уточнила, что количество часов, в течение которых женщина носит нижнее белье, не влияет на развитие рака молочной железы.

Ни качество бюстгальтера, ни косточки, ни количество часов, которые женщина носит это белье, не имеют никакого значения. Я бы сказала, что нужно носить то, что удобно, чтобы не стягивало, не сдавливало, было гигиенично и, конечно, красиво, — сказала Рожкова.

Ранее онколог-маммолог Виктор Федосейкин сообщил, что факторами риска появления рака груди являются наследственность, ранние менструации, поздняя менопауза, а также отсутствие грудного вскармливания. По словам онколога, также повлиять на развитие онкологии могут прерывание беременности, хронический стресс и несбалансированный рацион.

До этого Малышева рассказала, что можно заранее вычислить риск развития рака у женщин, сдав анализ на гены BRCA1 и BRCA2. По ее словам, при наличии этих генов риск развития злокачественной опухоли в груди повышается до 70%.