Малышева раскрыла секрет молодости азиатов Малышева: азиаты стареют медленнее из-за большого количества коллагена в организме

Фото: Shutterstock

Азиаты дольше сохраняют молодость благодаря генетической особенности, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что их кожа содержит много эластина и коллагена, которые обеспечивают упругость и эластичность.

У европейских женщин старение идет быстрее. Если мы встречаемся с ровесницей азиатской внешности, она всегда выглядит моложе. Исходно у нас меньше эластина и коллагена, это белки, которые делают кожу упругой, — сказала Малышева.

Она добавила, что монголоиды также обходят европеоидов и негроидов по силе иммунитета и продолжительности жизни.

Ранее пластический хирург Иляна Гончарова объяснила NEWS.ru, что старение кожи ускоряет ряд привычек: плохой сон, отсутствие уходовой косметики, отказ от кремов с SPF-защитой, неправильное питание и чрезмерно активная мимика. Медик добавила, что перечисленные факторы относятся как к женщинам, так и к мужчинам.

Пластический хирург Виктория Блинова рассказала NEWS.ru, что правильное питание, снижение стресса и полноценный сон помогут замедлить старение кожи. Для домашнего ухода она посоветовала подобрать средства вместе с дерматологом или косметологом. Врач также напомнила о необходимости ежедневного умывания и снятия декоративной косметики.