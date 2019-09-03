https://static.news.ru/photo/623d5f7e-ce64-11e9-b674-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева раскрыла подробности лечения продюсера Бари Алибасова. Она посвятила его скандальному отравлению фрагмент своей передачи «Жить здорово!». Ранее обсуждалась версия о том, что всё было подстроено.

В передаче участвовали доктора из Института имени Склифосовского. Зрителям продемонстрировали видеозапись эндоскопического исследования пищевода продюсера. Ролик прокомментировал врач Юрий Тетерин: он обратил внимание на чёрные и красные фрагменты слизистой, заметив, что это признаки третьей и четвёртой степени ожогов.

Руководитель отделения токсикологии Михаил Поцхверия подтвердил, что Алибасов поступил с диагнозом «отравление прижигающей жидкостью». Чтобы избежать токсического шока, медики вводили ему огромное количество жидкости, отметил он.

Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. Не все поверили в реальность истории. Так, Леонид Дзюник, работавший продюсером «Тату» и Филиппа Киркорова, считает, что пиарщики решили популяризовать образ Алибасова за счёт инцидента, однако не продумали всех необходимых деталей .

Ранее о несостыковках в деле продюсера группы «На-На» заявлял хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов, писал News.ru.