https://static.news.ru/photo/0304b0a2-d15c-11e9-a558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущая, заслуженный врач России Елена Малышева рассказала, как нашла в холодильнике своей матери копчёную колбасу и ужаснулась.

В эфире «Русского радио» Малышева беседовала о вредных привычках и здоровом питании и привела в пример историю из своей жизни.

Мама телеведущей – тоже врач. Когда Малышева обнаружила вредный продукт в холодильнике матери, она пришла в ужас.

Мама, как же так? Как же тебе не стыдно? Ты же врач, мы же все сторонники здорового образа жизни. И мама моя так устыдилась, она, бедная, прятала это от меня, — рассказала телеведущая.

За представительницу старшего поколения семьи вступился брат Малышевой. Он попросил сестру не читать наставления матери, так как ей уже 86 лет. По его мнению, женщина в таком возрасте может себе позволить есть всё, что захочет.

Ранее Малышева обсудила в своей передаче «Жить здорово!» тему интернет-рекомендаций по лечению заболеваний. Она отметила, что чаще всего во Всемирной паутине рекомендуют пить яблочный уксус и отвар мать-и-мачехи, но они могут привести к циррозу печени, писал News.ru.