Малышева опубликовала архивные фото и рассказала о семье

https://static.news.ru/photo/2ffe140c-525e-11eb-b4af-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram архивные снимки и рассказала о своих родителях. Она поблагодарила маму и папу за воспитание, подчеркнув, что в их семье всегда был культ образования, учёбы и медицины.

Нас учили трудиться, ставить высокие цели и идти к ним. И ещё нам дали прекрасное образование. Эти принципы стали и моими принципами жизни, — написала Малышева.

Она рассказала, что её родители работали врачами в Кузбассе, но отец никогда не препятствовал, когда мать уезжала в Москву на учёбу и оставался один дома с тремя детьми. По её словам, в медицине «невозможно нормально работать и лечить, если всё время не учиться». Также она призналась, что её мама научила детей главному — всегда прощать друг друга после ссор и обид.

Малышева рассказала, что её брату-близнецу Алексею Шабунину удалось на днях собрать всю семью вместе — с детьми и внуками. На встрече не было только отца, который умер 11 лет назад.

Как писал NEWS.ru, Елена Малышева подвела итоги 2020 года. По её словам, прошедший год принёс ей много радости, особенно в семейной жизни. Малышева рассказала, что когда весь мир был так несчастлив, в её семье произошли самые счастливые события на свете: родилась её первая внучка, старший сын женился, а её 87-летняя мама переболела коронавирусом и выздоровела.

Телеведущая добавила, что в этом году она работала в три раза больше, чем в прошлом. А карантин только укрепил её отношения с мужем. Малышева также порекомендовала всем беречь свой организм, а своё тело сохранять стройным и красивым.