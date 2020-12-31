Малышева подвела итоги прошедшего 2020 года

https://static.news.ru/photo/4de14ede-4c33-11eb-952f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева подвела итоги 2020 года. По её словам, прошедший год принёс ей много радости, особенно в семейной жизни.

Малышева рассказала, что когда весь мир был так несчастлив, в её семье произошли самые счастливые события на свете: родилась её первая внучка, старший сын женился, а её 87-летняя мама переболела коронавирусом и выздоровела.

Наш старший сын полтора месяца проработал в коронавирусной реанимации. Теперь он один из самых грамотных врачей, которых я знаю! — написала она в Instagram.

Телеведущая добавила, что в этом году она работала в три раза больше, чем в прошлом. А карантин только укрепил её отношения с мужем. Малышева также порекомендовала всем беречь свой организм, а своё тело сохранять стройным и красивым.

Здоровья и счастья нам всем в новом 2021 году. Это будет год Быка. Мой год! Пусть он будет счастливым для всех! — отметила она.

Ранее Малышева назвала спасающий от коронавируса новогодний салат. Она отметила, что селёдка под шубой является наиболее полезным блюдом праздничного стола в период пандемии коронавируса. Теледоктор считает, что селёдка — это витамин D, мощнейший стимулятор иммунных клеток, которые «жрут коронавирус», писал NEWS.ru.