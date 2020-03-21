https://static.news.ru/photo/a2142a50-6b59-11ea-b8f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Бурлак/Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева считает, что Италия больше всего пострадала от коронавируса, поскольку вовремя не закрыла границы с Китаем.

Это халатность и полное забвение санитарных норм в одной из самых красивых стран Европы, — заявила Малышева.

Она напомнила, что Россия сразу закрыла границы с Китаем, а итальянские власти только 9 марта стали проверять всех въезжающих в страну.

Малышева отметила, что в Италии проживает много пожилых людей — треть населения. Пенсионеры не соблюдали ограничительных меры. Кроме того, у итальянцев существует давняя привычка поцелуев и объятий, что тоже повлияло на распространение коронавируса.

Телеведущая подчеркнула, что коронавирус попал в Россию из Европы. По её словам, российские власти придерживаются правильной политики, вводя ограничительные меры, сообщает «АиФ».

По состоянию на 21 марта в России зарегистрировано 254 случая заболевания коронавирусом. В мире коронавирусом заразились более 277 тысяч человек, умерли 11 513 человека, выздоровели 91 096.

NEWS.ru писал, что последние данные о коронавирусе говорят об усилении пандемии.