Малышева объяснила, как в голове заводятся тараканы Малышева: таракан может попасть в мозг через ухо, если прогрызет барабанную перепонку

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Елена Малышева

Таракан может заползти в ухо и добраться до мозга, если прогрызет барабанную перепонку, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что не заметить это невозможно, так как у человека будут сильнейшие боли.

Лор-врач Дмитрий Горин добавил, что тараканы и другие насекомые заползают в уши достаточно часто.

У нас имеется барабанная перепонка, которая преграждает путь к среднему уху. Соответственно, чтобы пройти, таракан должен, скажем так, прокусить, проесть барабанную перепонку, а это невозможно, потому что у человека будут адские боли, — сказал врач.

Малышева уточнила, что избавиться от «непрошеного гостя» в голове поможет лор, который вынет насекомое из уха с помощью пинцета.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев назвал последствия травмирования барабанной перепонки. Он объяснил, что травма может привести к развитию бактериальных и вирусных инфекций, так как возбудители попадают в наружное ухо, а затем перемещаются в среднее, провоцируя гнойно-воспалительные процессы.