Малышева объяснила, как работает российская вакцина от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5f8d4bde-01aa-11eb-a30e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Телеведущая Елена Малышева пригласила в студию программы «Жить здорово!» сотрудников Центра Гамалеи Дарью Егорову и Владимира Гущина, чтобы объяснить телезрителям о новой вакцине от коронавируса «Спутник V».

Я хочу рассказать, как эта вакцина сделана. Есть коронавирус, есть аденовирус. У каждого из них есть геном. В чем новизна вакцины? — задалась вопросом Малышева.

По её словам, специалисты удалили из аденовируса те части, которые могут навредить человеку. Они извлекли из генома COVID-19 часть, ответственную за белок, из которого формируется корона на поверхности вируса. После этого часть нового коронавируса была помещена в геном аденовируса.

Иммунитет вырабатывается не на весь вирус, а на определенную его часть. Главные белки коронавируса — это шипы короны. В итоге иммунные клетки будут распознавать коронавирус и убивать его, — объяснила теледоктор.

Когда аденовирус, изменённый врачами, попадает в организм, то в нём синтезируются защитные антитела. Последние защищают клетку от проникновения коронавируса.

Малышева добавила, что эксперты из Центра Гамалеи были привиты вакциной и антитела до сих пор сохраняются, передаёт «Вечерняя Москва».

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки. Сейчас препарат проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В нём участвуют 100 добровольцев.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.