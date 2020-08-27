В «Векторе» допустили быструю регистрацию своей вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8fdc7492-e8b2-11ea-b281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nick Moir/SMH/Global Look Press

Вторая российская вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в ускоренном порядке. Об этом рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Центра «Вектор», являющегося разработчиком препарата, Александр Рыжиков.

Третий этап будет идти параллельно — после регистрации, — пояснил специалист в эфире «России 24».

По такой же схеме регистрировалась первая отечественная вакцина «Спутник V» Центра Гамалеи.

По словам Рыжикова, вакцина «Вектора» проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В испытаниях участвуют 100 добровольцев, у всех уже зафиксированы антитела. Их необходимый уровень должен продержаться один эпидемиологический сезон, подчеркнул Рыжиков.

Пока исследования не завершены, поэтому о длительности иммунитета, который создаёт наша вакцина, мы говорить не можем. Рассчитываем, что не меньше, чем вакцина от гриппа, — отметил специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что антитела к коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) нашли у всех четырёх добровольцев, прошедших полный курс вакцинации с помощью препарата разработки Центра «Вектор». Об этом рассказала заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля предприятия Светлана Усова. Она отметила, что у испытуемых не зафиксированы нарушения в работе центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также иные нежелательные явления.