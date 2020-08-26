Медики нашли антитела у пациентов, получивших вакцину РФ от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6004df24-e845-11ea-b70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Антитела к коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) нашли у всех четырёх добровольцев, прошедших полный курс вакцинации с помощью препарата разработки российского центра «Вектор», рассказала заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля предприятия Светлана Усова.

Пока говорить об иммуногенности рано, потому что только четыре человека были привиты второй раз вакциной через 21 день. Но мы получили довольно обнадёживающие результаты по четырём добровольцам. Были выявлены антитела, — рассказала специалист в эфире Первого канала.

Она отметила, что у испытуемых не зафиксированы нарушения в работе центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также иные нежелательные явления. Усова подчеркнула, что процесс проходит «удачно».

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола. Вещество получило название «Спутник V».

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего этапа исследований. Медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением испытаний, то же касается людей из групп риска. Более широкое применение препарата может начаться в начале 2021 года. Предполагается, что вакцинация будет добровольной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США не намерены признавать результаты испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты будут следовать своим стандартам контроля за качеством лекарственных препаратов, а «не обходить правила».