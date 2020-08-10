Российскую вакцину от COVID-19 запустят в оборот с 1 января 2021 года

https://static.news.ru/photo/c1244540-dbb3-11ea-84c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот в России с 1 января 2021 года.

Препарат будет выпускаться в виде раствора для инъекций. Производством займутся центр имени Гамалеи и АО «Биннофарм», говорится в регистрационном удостоверении на сайте государственного реестра лекарств.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Он уточнил, что официально это произошло утром 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа. В ближайшее время вакцина должна поступить в медицинские учреждения.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи будут наблюдать за добровольцами, оценивать напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявлять отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Более массовое вакцинирование населения начнётся ориентировочно с октября.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Тем не менее население проявляет большой интерес к такой возможности, писал NEWS.ru.