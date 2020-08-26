США отказались признавать российскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1bc20bf0-e7b6-11ea-86ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

США не намерены признавать результаты испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты будут следовать своим стандартам контроля за качеством лекарственных препаратов, а «не обходить правила».

Мы не примем иностранные испытания от России. <...> Российские испытания... я бы не стал принимать эту вакцину, — цитирует Медоуза РИА Новости.

Неприятие в США и ряде других стран, в частности, вызвал тот факт, что Россия объявила о регистрации препарата до третьей, самой массовой серии испытаний, результаты которой только предстоит выявить. В мировом медицинском сообществе традиционно принято проходить процедуру регистрации лекарственных средств только после завершения всех стадий исследований и фиксирования финальных выводов учёных.

В странах Запада считают, что в России пошли на хитрость, чтобы получить конкурентное преимущество.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего этапа исследований. Медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением испытаний, то же касается людей из групп риска. Более широкое применение препарата может начаться в начале 2021 года. Предполагается, что вакцинация будет добровольной.

В общей сложности разные группы российских учёных разрабатывают 26 вариантов препарата от коронавируса в 17 научных организациях.

26 августа стало известно, что бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США внесло в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов. По мнению члена Совета Федерации Олега Морозова таким образом Вашингтон пытается бороться с распространением российской вакцины от коронавируса. В свою очередь сенатор Константин Косачев уверен: действия Соединённых Штатов свидетельствуют о том, что на равных они конкурировать уже не в состоянии.

Тем временем разработанный в РФ препарат «Спутник V» хотят закупить 27 стран мира, писал NEWS.ru.