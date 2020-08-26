США внесли в санкционные списки пять НИИ России

https://static.news.ru/photo/554de5ce-e7b1-11ea-a9b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: gosniiokht.ru

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов.

Соответствующий документ был опубликован в Федеральном реестре США. В чёрный список попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

Как передаёт ТАСС, попавший под ограничительные меры 48-й ЦНИИ Минобороны РФ вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса. Все эти учреждения подозреваются Вашингтоном в связях с российской программой разработки химического и биологического оружия.

Ранее советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен посетовал на отсутствие новых целей для санкций в РФ. Власти США считают, что в России практически не осталось лиц или организаций, в отношении которых можно ввести новые ограничительные меры.

О'Брайен уже жаловался на отсутствие целей для санкций в России. Как писал NEWS.ru, советник Трампа заявил, что ни одна американская президентская администрация не проводила такую жёсткую политику в отношении Москвы, как нынешняя. Чиновник напомнил, что Вашингтон уже ввёл санкции против «частных лиц, компаний, правительства». При этом США продолжают «посылать сигналы», отметил О'Брайен.