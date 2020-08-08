Советник Трампа заявил, что в РФ заканчиваются люди для санкций Вашингтона

https://static.news.ru/photo/abdad63e-da61-11ea-9c8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/Global Look Press

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что против России введено уже такое количество санкций, что у администрации осталось немного возможностей для дальнейших ограничений.

Ни одна администрация не была жестче с Россией, чем нынешняя, мы ввели санкции против сотен организаций. Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России. Мы чертовски много ввели санкций против России — частных лиц, компаний, правительства. С русскими уже не так много осталось (возможностей для санкций), но мы продолжаем им посылать сигналы, — сказал О'Брайен в интервью CBS, отвечая на вопрос, что именно предпринимает администрация, чтобы предотвратить «российское вмешательство» на выборах.

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в очередные выборы американского президента. По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания Трампа, Иран хочет подорвать демократические институты в Соединённых Штатах, а Россия пытается «продвинуть» Трампа и действует против его основного соперника на выборах Джо Байдена.

За информацию о вмешательствах Кремля в американские выборы Государственный департамент США предлагает россиянам денежное вознаграждение. Сообщения с предложением получить до $10 млн за такие данные американское внешнеполитическое ведомство рассылает на телефоны жителей РФ.

Выборы президента США назначены на 3 ноября, писал NEWS.ru.