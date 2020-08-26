Сенатор: США санкциями прикрывают проигрыш в разработке вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2590e662-e7b4-11ea-9817-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал внесение российских НИИ в санкционные списки США. По его словам, таким образом Вашингтон «ведёт войну» против российской вакцины от коронавируса.

Он уверен, что американская наука «проиграла» российской и теперь США необходимо «прикрыть поражение». Также политик считает, что вакцине хотят закрыть доступ на западные рынки.

Против российский вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает свое поражение санкциями, а с другой — голый расчёт, а именно закрыть западные рынки для нашей вакцины, — сказал он.

Морозов отметил, что для многих стран борьба с последствиями пандемии коронавируса станет приоритетным направлением. Это значит, что вакцина будет востребована вне зависимости от санкций, передаёт РИА Новости.

Накануне Бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США внесло в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей. Препарат «Гам-Ковид-Вак» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), хотя разработка прошла лишь два из необходимых по международным стандартам трёх этапов испытаний. Ранее на этот момент указывала Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Тем не менее вакцину начнут производить уже в течение двух недель