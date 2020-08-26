Косачев: США прикрывают санкциями неспособность конкурировать с Россией

https://static.news.ru/photo/146c0caa-e7b8-11ea-9d7c-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внесение пяти российских научно-исследовательских институтов в санкционные списки США свидетельствует о том, что конкурировать на равных — в том числе в сфере здравоохранения — Вашингтон больше не в состоянии. Такое мнение высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он подчеркнул, что своими действиями американские политики нарушают как общепринятые нормы международного права, так и международные обязательства Соединённых Штатов перед Всемирной торговой организацией (ВТО).

Практически все без исключения американские санкции являются инструментом создания экономических проблем для конкурентов, а не средством урегулирования политических разногласий, — цитирует Косачева РИА Новости.

По его мнению, именно поэтому США последовательно разваливают ВТО, которая ставит Америку в равные условия с конкурентами. Однако Вашингтон в этом не заинтересован, поэтому «право силы приходит на замену силе права».

Сенатор отметил, что это «совершено наглядно» подтверждается тем, что новым санкциям подвергнут НИИ, работающий над вакциной от коронавируса, а значит — в интересах всего человечества. Однако «для США интересы человечества — ничто в сравнении с их собственными», выразил уверенность Косачев.

26 августа стало известно, что бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в санкционные списки пять российских НИИ, заподозрив их в работе над химическим и биологическим оружием.

О том, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации, 11 августа сообщил президент Владимир Путин. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего этапа исследований. Медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением испытаний, то же касается людей из групп риска. Более широкое применение препарата может начаться в начале 2021 года. Предполагается, что вакцинация будет добровольной.

В общей сложности разные группы российских учёных разрабатывают 26 вариантов препарата от коронавируса в 17 научных организациях.

Известно, что вакцину «Спутник V» изъявили желание закупить 27 стран мира, писал NEWS.ru.