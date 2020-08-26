Голикова: российскую вакцину от COVID-19 хотят приобрести 27 стран

https://static.news.ru/photo/9e3214e4-e7a8-11ea-947f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V» хотят закупить 27 стран мира. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила в ходе совещания президента Владимира путина с членами правительства.

Она также отметила, что для производства препарата были отобраны три промышленные площадки. Кроме того, по словам Голиковой, в конце сентября могут быть завершены клинические испытания ещё одной отечественной вакцины, созданной центром «Вектор», сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что центр имени Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V». Предполагается, что добровольцы начнут получать препарат 4-5 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от COVID-19. Соответствующее соглашение подписано между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и «СК-Фармация» Казахстана. Гарантированный объём вакцины будет выделен республике после прохождения испытаний.