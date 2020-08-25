Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «СК-Фармация» Казахстана подписали соглашение о выделении гарантированного объема вакцины от коронавируса «Спутник V».
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Отмечается, что для находящихся в группе риска казахстанцев вакцинация будет добровольной и бесплатной. Гарантированный объём вакцины будет выделен после прохождения испытаний.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата.
В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что фонд получил заявки на приобретение 1 млрд доз препарата. Заказчиками выступают свыше 20 государств мира. Он добавил, что РФ договорилась о выпуске вещества в пяти странах. По мнению руководителя, производственные мощности позволят производить 500 миллионов доз в год, писал NEWS.ru.
В самом Казахстане также разрабатывается вакцина от коронавирусной инфекции. Накануне Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских учёных и включила её в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования. Они проводились на самих разработчиках препарата.
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