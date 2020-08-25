Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/19da4352-e77a-11ea-8b3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «СК-Фармация» Казахстана подписали соглашение о выделении гарантированного объема вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщает RT, документ был подписан во время визита казахской делегации в Москву. Производством вакцины для Казахстана займётся НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Отмечается, что для находящихся в группе риска казахстанцев вакцинация будет добровольной и бесплатной. Гарантированный объём вакцины будет выделен после прохождения испытаний.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата.

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что фонд получил заявки на приобретение 1 млрд доз препарата. Заказчиками выступают свыше 20 государств мира. Он добавил, что РФ договорилась о выпуске вещества в пяти странах. По мнению руководителя, производственные мощности позволят производить 500 миллионов доз в год, писал NEWS.ru.

В самом Казахстане также разрабатывается вакцина от коронавирусной инфекции. Накануне Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских учёных и включила её в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования. Они проводились на самих разработчиках препарата.