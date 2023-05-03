Малышева объяснила, как бороться с забывчивостью Малышева рассказала, что здоровый сон помогает улучшить память

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева

Физическая активность, смена деятельности и режим сна помогают лучше запоминать любой объем информации, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что таким образом мозг лучше снабжается кровью и кислородом, выводит токсины и формирует новые нейронные связи.

Врач Михаил Коновалов добавил, что во время сна, длящегося 8-10 часов, происходит переход кратковременной памяти в долговременную.

Дело в том, что когда мы спим, наш мозг омывается ликвором. Этот ликвор вымывает токсические вещества, токсические белки, которые накопились в течение дня. Наша память кратковременная преобразовывается в долговременную память, формируются межнейронные связи, — сказал Коновалов.

Малышева добавила, что улучшение кровоснабжения мозга стимулирует его работу, в том числе память. Кроме того, телеведущая рекомендовала записывать от руки или проговаривать информацию, которую обязательно нужно запомнить, так как таким образом мозг лучше фиксирует и обрабатывает поступающие данные.

Ранее врач-невролог высшей категории Марианна Пекелис рассказала, что нарушение памяти может быть связано с усталостью, стрессами и состоянием тревоги. Частой причиной нарушения памяти являются заболевания и травмы, в том числе черепно-мозговые, инсульты, инфаркты, нейроинфекции или постковидный синдром.