Малышева назвала лучший способ справиться со стрессом Малышева навала медитацию одним из лучших способов справляться со стрессом

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Медитация является одним из лучших научно подтвержденных способов борьбы со стрессом, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при высоком уровне стресса повышается пульс, давление, выбрасывается инсулин, а медитация снижает уровень симпатического напряжения.

Медитация является научно доказанным методом снижения уровня стресса. <...> Если мы ничего не делаем [со стрессом] и сидим переживаем эмоционально, то эти гормоны, сахар и давление становятся нашими болезнями, — сказала Малышева.

Мастер медитации Цуй У Сю объяснил, что во время практики нужно принять правильную позу: сесть на стул, поставить ноги на ширине плеч, выпрямить спину, опустить плечи, поднять язык к небу и дышать животом. Он также посоветовал думать о луне, чтобы избавиться от лишних мыслей.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, что уровень стресса помогают снизить объятия. Они также могут поднять настроение и положительно влияют на мозговую деятельность.