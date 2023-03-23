Максима Каца заочно арестовали по делу о фейках про ВС РФ

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Максим Кац

Басманный районный суд в Москве заочно арестовал на два месяца политика Максима Каца (внесен Минюстом в список иноагентов), сообщается в картотеке учреждения на официальном сайте. Такое решение вынесла судья Наталья Дударь. Против него ведется разбирательство по уголовной статье о распространении фейков обо армии РФ.

В связи с объявлением обвиняемого Каца М.Е. в международный розыск и принимая во внимание, что местонахождение его неизвестно, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Каца М.Е. на основании ч. 5 ст. 108 УПК РФ рассмотрено судом в его отсутствие, — говорится в постановлении суда.

Еще в октябре МВД объявляло Каца в уголовный розыск. В декабре Максим Кац стал первым представителем списка иностранных агентов, против которого составилипротокол за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Его арестовали на 15 тысяч рублей за нарушение этой статьи. Поводом для возбуждения административного дела на Каца стали его публикации в Telegram и YouTube.