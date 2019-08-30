https://static.news.ru/photo/83d4a39e-cc12-11e9-84c1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Международный авиасалон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском 31 августа посетило рекордное число гостей.
В субботу МАКС посетили более 173 тысяч человек. Это — абсолютный рекорд посещаемости авиасалона в день за все годы его проведения, — цитирует ТАСС представителя оперативного штаба по обеспечению безопасности МАКС-2019.
Как ранее писал News.ru, Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 открылся 27 августа в аэропорту Жуковский. Мероприятие посетил президент России Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.