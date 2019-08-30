Фото: Сергей Булкин/News.ru

Международный авиасалон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском 31 августа посетило рекордное число гостей.

В субботу МАКС посетили более 173 тысяч человек. Это — абсолютный рекорд посещаемости авиасалона в день за все годы его проведения, — цитирует ТАСС представителя оперативного штаба по обеспечению безопасности МАКС-2019.

Как ранее писал News.ru, Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 открылся 27 августа в аэропорту Жуковский. Мероприятие посетил президент России Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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