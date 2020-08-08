Макрон открыл конференцию для координации помощи Ливану

https://static.news.ru/photo/7e4ee686-da40-11ea-a059-fa163e074e61_660.jpg Эмманюэль Макрон Фото: Xinhua/Global Look Press

Видеоконференция доноров по координации помощи Ливану была открыта 9 августа. На ней выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Цель этой конференции — мобилизовать средства, чтобы дать конкретные ответы на нужды населения, — цитирует его ТАСС.

По словам Макрона, видеоконференция должна показать, что другие страны находятся рядом в час трагедии. Выступая перед мировыми лидерами и представителями международных организаций, президент Франции подчеркнул важность поддержки населения и отметил вклад всех стран, которые уже направили помощь.

Президент также рассчитывает на поддержку Москву и Анкары инициатив Франции по мобилизации международной поддержки Бейруту.

ЧП в Ливане случилось вечером 4 августа. В порту Бейрута взорвались 2700 тонн аммиачной селитры.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. Некоторые до сих пор находятся под завалами. Помощь ливанцам уже предложили Катар, Иран, Турция, ОАЭ, Иордания, Сирия, Кувейт, Франция, США, Россия и Израиль.

Ранее МЧС России сообщило об успешной посадке двух самолётов с гуманитарной помощью в Бейруте. Приземление произошло между 20:00 и 22:00 5 августа по московскому времени. Самолёты доставили оперативную группу и специалистов из отряда «Центроспас» для ликвидации последствий взрыва. Российская сторона намерена направить пять бортов в рамках помощи Ливану, писал NEWS.ru.