МАК расшифровал данные чёрного ящика разбившегося Ан-26

Лаборатория Межгосударственного авиационного комитета расшифровала данные с параметрического бортового самописца пассажирского самолёта Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС.

Анализ показал, что на магнитной ленте имеется информация о полёте самолёта Ан-26 по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана (этап полёта на эшелоне, снижение и маневрирование в зоне аэродрома Палана до столкновения со скалой), — говорится в сообщении.

В МАК отметили, что контейнер содержал следы влаги, однако качество магнитной ленты и сохранившейся информации оценивается как удовлетворительное. Тем не менее отсутствуют сведения о регистрации положения рычага управления правого двигателя и часть записи длиной в 10 минут из-за частичного разрушения ленты.

МАК рекомендовал Камчатскому авиационному предприятию разово проверить состояние магнитных лент, а также качество записи информации на них на всех Ан-26. При этом необходимо будет сохранить данные расшифровок.

Ан-26, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. Некоторое время спустя его обломки были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. На борту находились 22 пассажира и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

Ранее сообщалось, что самолёт Ан-26, разбившийся на Камчатке, потерпел аварию из-за ошибки пилотов.