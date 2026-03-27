Магия простых ингредиентов: готовлю пирог с грушами и грецкими орехами, который покорит сочной текстурой и глубоким вкусом

Кажется невероятным, что без яиц и сливочного масла можно создать десерт такой утонченной текстуры. Влажное, пористое тесто с какао и корицей, хруст грецких орехов и сочные груши, томленные в сиропе, — этот пирог доказывает, что постная выпечка бывает шедевральной.

Что понадобится

Для сиропа и груш: груши твердых сортов — 3–4 шт., вода питьевая — 700 мл, сахар белый — 150 г, сок лимонный — 1 ст. л. (плюс дополнительно для теста).

Для теста: мука пшеничная — 200 г, какао-порошок — 2 ст. л., корица молотая — 1 ч. л., разрыхлитель — 2 ч. л., сахар коричневый — 150 г, соль — 1/4 ч. л., вода питьевая — 200 мл, масло растительное без запаха — 80 мл, орехи грецкие — 80 г.

Для подачи: сахарная пудра — 1–2 ст. л.

Как готовлю

Груши очищаем от кожицы или оставляем ее по желанию для контрастного вида. Срезаем нижнюю часть каждой груши для устойчивости.

В широкой кастрюле смешиваем воду, белый сахар и столовую ложку лимонного сока, ставим на средний огонь. Как только жидкость станет теплой, погружаем груши и доводим до кипения. Варим ровно 3 минуты, затем аккуратно извлекаем шумовкой и перекладываем на дуршлаг, чтобы стекли излишки сиропа.

В большой миске просеиваем муку, какао, корицу и разрыхлитель, добавляем коричневый сахар и соль, перемешиваем. Вливаем оставшийся лимонный сок, воду и растительное масло, тщательно вымешиваем лопаткой до однородной консистенции, напоминающей густую сметану.

Грецкие орехи мелко рубим и вмешиваем в тесто. Полученную массу перекладываем в форму для выпечки (круглую или прямоугольную) с антипригарным покрытием. Аккуратно, но уверенно втапливаем в тесто подготовленные груши.

Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до сухой зубочистки. Даем пирогу полностью остыть в форме, после чего перекладываем на сервировочное блюдо и украшаем легкой вуалью сахарной пудры, просеянной через ситечко.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.