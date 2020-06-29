Маги «заговорили» Милонова в ответ на запрет колдовства

https://static.news.ru/photo/666c5b14-ba8a-11ea-93b7-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Магический обряд провели над депутатом Виталием Милоновым после того, как он призвал запретить деятельность магов и экстрасенсов. Ворожея Анастасия «заговорила» депутата от плохих мыслей и болезней.

Ритуал транслировал телеканал «360». Ворожея для проведения обряда пошла в лес, прихватив фото Милонова и свечи. Женщина несколько раз повторила заклинание, проводя некие пассы над снимком.

Также Анастасия создала в интернете петицию, призывающую коллег поддержать её проведением подобных процедур. Ворожея уверяет, что магия не подчиняется законам, она существовала издревле. Свой обряд женщина провела совершенно бесплатно, вопреки уверениям Милонова, и желала она только хорошего.

Депутат в ответ на это ответил, что тоже желает физического и духовного здоровья тем, кто занимается ворожбой и даже берёт за это деньги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что астролог Тамара Глоба прокомментировала предложение депутата Государственной думы Виталия Милонова запретить или начать маркировать астрологические прогнозы. По её словам, политик не имеет никакого отношения к астрологии и не изучал её.