«Люди восхищались им»: Александр Олешко поделился воспоминаниями о Кобзоне Актер Александр Олешко поделился воспоминаниями об Иосифе Кобзоне

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актер Александр Олешко поделился своими воспоминаниями о легендарном певце Иосифе Кобзоне, который ушел из жизни пять лет назад, пишет aif.ru. В частности, актер вспомнил, как Кобзон, находясь уже в тяжелом состоянии, всего за несколько месяцев до своей смерти, помог ему решить одну семейную проблему.

Есть ли сейчас такие люди, которые могут позвонить куда угодно и кому угодно и, чтобы все было исполнено? Я не знаю, — добавил он.

Актер также рассказал, что познакомился с певцом за кулисами одного из концертов. Мужчины нашли общий язык, после чего стали друзьями. Олешко подчеркнул, что всегда восхищался способностью Кобзона запоминать имена и фамилии людей, а также многочисленные даты различных событий.

Я был абсолютно поражен, когда он приехал, чтобы поздравить меня с моим сорокалетием. Этот момент случился во время моего концерта в Колонном зале Дома Союзов. Иосиф Давыдович прибыл, чтобы выразить свою поддержку. Когда я исполнял песню из его репертуара, «А у нас во дворе», на втором куплете он вышел из-за кулис и начал активно подпевать мне. Мы продолжили петь вместе, и весь зал осыпал нас овациями. Люди просто обожали его, они понимали, какой у него уникальный голос и мощный талант!— заключил актер.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Иосиф Кобзон изменял своей жене Нелли. Адюльтер супруга едва не разрушил их крепкий полувековой брак, рассказала вдова певца. Несмотря на то что со стороны их союз казался крепким и безоблачным, она знала об измене мужа. Толчком к примирению супругов стала болезнь артиста. На нервной почве его разбил радикулит, и он с трудом передвигался без посторонней помощи. Тогда женское сердце дрогнуло, и она решила простить мужа.