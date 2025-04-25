Люди устроили стихийный мемориал на месте гибели генерала Москалика

Фото: Стрингер/NEWS.ru

На месте взрыва в Балашихе

Люди несут цветы к месту гибели замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, передает РИА Новости. Военнослужащий погиб возле подъезда своего дома в Балашихе в результате подрыва бомбы в припаркованном автомобиле.

Около места, где погиб генерал, уже лежат красные гвоздики. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, которое было направлено председателем СК РФ Александром Бастрыкиным в центральный аппарат ведомства.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о том, что за Москаликом осуществлялась длительная слежка со стороны неизвестных лиц. Организаторам взрыва был известен весь распорядок дня военнослужащего. Автомобиль, в котором была заложена бомба, был припаркован у подъезда генерала за несколько дней до происшествия, уточнили журналисты. Предположительно, злоумышленники привели в действие СВУ дистанционно.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти с помощью этого преступления в очередной раз продемонстрировали свою истинную сущность. Москва должна быть начеку на фоне возможных переговоров с Киевом, добавил он.