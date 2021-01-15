Онколог объяснил, почему людей с раком нужно вакцинировать от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f8896bca-5802-11eb-b3b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Пациенты с онкологическими заболеваниями особенно остро нуждаются в вакцине от коронавируса. Об этом рассказал детский гематолог-онколог, член-корреспондент РАН Алексей Масчан.

Он объяснил, что такие люди являются уязвимой группой, у кого вероятность тяжёлого течения инфекции и частой смертности выше, чем у остальных.

Зачастую у этих пациентов снижен иммунитет, у них инфекция либо течёт очень тяжело, либо они, в отличие от здоровых людей, не могут освободиться от вируса, — сказал Масчан в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что испытание вакцины «Спутник V» на онкологических пациентах — это «то, что нужно обязательно делать».

По словам онколога, исследования иммунитета, который возникает после вакцинации, свидетельствуют о том, что «эта вакцина очень хорошая и ею надо прививаться вне всякого сомнения».

Впрочем, окончательные результаты исследований будут понятны через шесть-восемь месяцев, уточнил медик.

Ранее NEWS.ru писал, что в России подготовлен план клинических исследований вакцины «Спутник V» на онкопациентах. Группу добровольцев должны составить примерно 250 человек. Пока что нигде в мире подобные исследования не проводились, а пациентам с онкологией отказано в вакцинации от коронавируса.

Тем временем в Центральной городской больнице подмосковного Домодедово перед выпиской начали вакцинировать от коронавируса пациентов с хроническими заболеваниями. 13 января прививку впервые получил человек с онкологическим заболеванием.