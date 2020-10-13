Любовница Тарзана хотела стать суррогатной матерью для ребёнка Королёвой

Певица Наташа Королёва рассказала, что любовница её мужа Сергея Глушко (Тарзана), актриса Анастасия Шульженко, собиралась стать суррогатной матерью их ребенка.
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Эта тема у нас не раз всплывала, мы её активно изучали и однажды вспомнили о предложении, — цитирует издание Королёву.
Однако дальше по словам Королёвой, Шульженко долго динамила пару, на встречу приехала с подругой, а потом и вовсе стала флиртовать с Тарзаном. Более того, певица считает, что актриса подсыпала Глушко что-то в чай, чтобы соблазнить его.
Скандал разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Он рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.
Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.
Сама Королёва не считает изменой связь супруга. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям, писал NEWS.ru.
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