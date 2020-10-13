Любовница Тарзана хотела стать суррогатной матерью для ребёнка Королёвой

https://static.news.ru/photo/3fe008a4-0d6b-11eb-8bc8-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шульженко Фото: anastasiya.shulzhenko/instagram.com

Певица Наташа Королёва рассказала, что любовница её мужа Сергея Глушко (Тарзана), актриса Анастасия Шульженко, собиралась стать суррогатной матерью их ребенка.

Как сообщает «7дней.ру», Королёва рассказала, что Шульженко сама подошла познакомиться с Тарзаном и предложила свои услуги суррогатной матери для их ребёнка. В его телефоне она так и записана: «Настя суррогат», пояснила певица.

Эта тема у нас не раз всплывала, мы её активно изучали и однажды вспомнили о предложении, — цитирует издание Королёву.

Однако дальше по словам Королёвой, Шульженко долго динамила пару, на встречу приехала с подругой, а потом и вовсе стала флиртовать с Тарзаном. Более того, певица считает, что актриса подсыпала Глушко что-то в чай, чтобы соблазнить его.

Скандал разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Он рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.

Сама Королёва не считает изменой связь супруга. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям, писал NEWS.ru.