Любимая пицца за 10 минут — даже духовка не нужна

Быстрая пицца на сковороде — это идеальное решение, когда хочется вкусного завтрака без лишних хлопот. Нежное тесто на сметане с аппетитной начинкой и расплавленным сыром готовится всего за 10 минут. Такое блюдо понравится и взрослым, и детям, а разнообразие начинок позволяет каждый раз создавать новый вкус.

Ингредиенты:

сметана 15–20% — 5 ст. л;

яйцо — 1 шт.;

мука — 5 ст. л;

соль — щепотка;

кетчуп — 2 ст. л;

майонез — 1 ст. л;

болгарский перец — 0,5 шт.;

маслины — 5–7 шт;

помидор — 1 шт.;

колбаса — 50 г;

сыр — 70 г.

Приготовление:

Смешайте сметану, яйцо, муку и соль до однородной массы. Разогрейте сковороду, вылейте тесто и разровняйте. Смажьте смесью кетчупа и майонеза. Выложите нарезанные овощи, колбасу и маслины. Посыпьте тертым сыром, накройте крышкой. Готовьте на среднем огне 7–10 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.