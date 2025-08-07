Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 19:09

Любимая пицца за 10 минут — даже духовка не нужна

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрая пицца на сковороде — это идеальное решение, когда хочется вкусного завтрака без лишних хлопот. Нежное тесто на сметане с аппетитной начинкой и расплавленным сыром готовится всего за 10 минут. Такое блюдо понравится и взрослым, и детям, а разнообразие начинок позволяет каждый раз создавать новый вкус.

Ингредиенты:

  • сметана 15–20% — 5 ст. л;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 5 ст. л;
  • соль — щепотка;
  • кетчуп — 2 ст. л;
  • майонез — 1 ст. л;
  • болгарский перец — 0,5 шт.;
  • маслины — 5–7 шт;
  • помидор — 1 шт.;
  • колбаса — 50 г;
  • сыр — 70 г.

Приготовление:

  1. Смешайте сметану, яйцо, муку и соль до однородной массы.
  2. Разогрейте сковороду, вылейте тесто и разровняйте.
  3. Смажьте смесью кетчупа и майонеза.
  4. Выложите нарезанные овощи, колбасу и маслины.
  5. Посыпьте тертым сыром, накройте крышкой.
  6. Готовьте на среднем огне 7–10 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

еда
рецепты
пицца
яйца
мука
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
