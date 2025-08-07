Любимая пицца за 10 минут — даже духовка не нужна

Быстрая пицца на сковороде — это идеальное решение, когда хочется вкусного завтрака без лишних хлопот. Нежное тесто на сметане с аппетитной начинкой и расплавленным сыром готовится всего за 10 минут. Такое блюдо понравится и взрослым, и детям, а разнообразие начинок позволяет каждый раз создавать новый вкус.
Ингредиенты:
- сметана 15–20% — 5 ст. л;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 5 ст. л;
- соль — щепотка;
- кетчуп — 2 ст. л;
- майонез — 1 ст. л;
- болгарский перец — 0,5 шт.;
- маслины — 5–7 шт;
- помидор — 1 шт.;
- колбаса — 50 г;
- сыр — 70 г.
Приготовление:
- Смешайте сметану, яйцо, муку и соль до однородной массы.
- Разогрейте сковороду, вылейте тесто и разровняйте.
- Смажьте смесью кетчупа и майонеза.
- Выложите нарезанные овощи, колбасу и маслины.
- Посыпьте тертым сыром, накройте крышкой.
- Готовьте на среднем огне 7–10 минут.
