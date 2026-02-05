Луковый кляр творит с белой рыбой чудеса: готовлю минтай и треску теперь только так

Луковый кляр творит с белой рыбой чудеса! Готовлю минтай и треску теперь только так. Лук не только дает невероятный аромат, но и создает вокруг рыбы хрустящую оболочку, которая защищает филе от пересушивания.

Для приготовления понадобится: 500 г филе минтая или трески, 2 крупные луковицы, 3 ст. л. муки, 3 ст. л. крахмала, 1 яйцо, соль, черный перец. Филе рыбы разморозьте, обсушите, нарежьте на порционные куски и посолите. Лук натрите на терке или измельчите в блендере до состояния кашицы. Лучше отжать через марлю лишний сок, чтобы кляр не был слишком жидким. В миске соедините луковую кашицу, яйцо, соль, перец и специи. Постепенно добавьте муку и крахмал, перемешивая до консистенции густой сметаны. Кляр должен хорошо держаться на ложке. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла на среднем огне. Каждый кусочек рыбы обмакните в кляр, дайте стечь излишкам и опустите в горячее масло. Обжаривайте с обеих сторон по 3-4 минуты до образования корочки.

