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Лукашенко предложили руководить российской партией

13:04, 28 июля 2021
Лукашенко предложили руководить российской партией Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Председатель экологической партии «Зелёные» Андрей Нагибин предложил своё место руководителя президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik.

Он добавил, что это станет возможным, как только будет сформировано Союзное государство. Андрей Нагибин является председателем партии «Зелёные» с мая 2021 года. В 2004 году он создал общероссийскую общественную организацию «Зелёный патруль» — как указано на её сайте: для защиты экологических и стратегических интересов России.

Сам Лукашенко 27 июля заявил, что готов возглавить на западе, например в России, партию «зелёных» — ту, которая защищает природу, «искреннюю».

Ранее стало известно, что почти треть российских компаний стали внедрять экологичный подход в своей бизнес-деятельности. Какие-то фирмы начали отправлять отходы на дальнейшую переработку, какие-то отказались от использования одноразовой посуды и пластиковых пакетов.

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