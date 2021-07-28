Лукашенко предложили руководить российской партией

Председатель экологической партии «Зелёные» Андрей Нагибин предложил своё место руководителя президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik.

Он добавил , что это станет возможным, как только будет сформировано Союзное государство. Андрей Нагибин является председателем партии «Зелёные» с мая 2021 года. В 2004 году он создал общероссийскую общественную организацию «Зелёный патруль» — как указано на её сайте: для защиты экологических и стратегических интересов России.

Сам Лукашенко 27 июля заявил , что готов возглавить на западе, например в России, партию «зелёных» — ту, которая защищает природу, «искреннюю».

Ранее стало известно, что почти треть российских компаний стали внедрять экологичный подход в своей бизнес-деятельности. Какие-то фирмы начали отправлять отходы на дальнейшую переработку, какие-то отказались от использования одноразовой посуды и пластиковых пакетов.