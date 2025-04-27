Домашний паштет по советскому рецепту задаст фору покупному пате. Он не содержит ничего лишнего и при этом получается максимально питательным и вкусным. Рассказываем, как приготовить сытную намазку для бутербродов.

Ингредиенты

  • Куриная печень — 500 г
  • Сливочное масло жирностью 82,5% — 120 г
  • Морковка — 150 г
  • Репчатые луковицы — 200 г
  • Соль, любимые специи и свежий укроп — на свой вкус

Рецепт

  1. Вскипятите в кастрюле воду, отправьте в нее печенку и варите 15 минут на минимальном огне.
  2. Извлеките печень из кастрюли, дайте остыть. Бульон не выливайте и также оставьте остывать.
  3. Овощи очистите и мелко нашинкуйте ножом.
  4. Сотейник прогрейте на огне, отправьте в него 1/5 масла.
  5. Когда масло растает, всыпьте к нему овощи и добавьте пару ложек бульона. Томите на слабом огне под крышкой около 5 минут.
  6. Оставшееся масло нарежьте слайсами и оставьте размягчаться в тепле в течение 15 минут.
  7. Соедините все ингредиенты в чаше блендера, добавьте соль с приправами и нашинкованной зеленью и пюрируйте до однородности.

Паштет готов! Дайте ему немного настояться и наслаждайтесь!

Ранее мы поделились рецептом картофельных зраз с куриной печенью.

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