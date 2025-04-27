Домашний паштет по советскому рецепту задаст фору покупному пате. Он не содержит ничего лишнего и при этом получается максимально питательным и вкусным. Рассказываем, как приготовить сытную намазку для бутербродов.
Ингредиенты
- Куриная печень — 500 г
- Сливочное масло жирностью 82,5% — 120 г
- Морковка — 150 г
- Репчатые луковицы — 200 г
- Соль, любимые специи и свежий укроп — на свой вкус
Рецепт
- Вскипятите в кастрюле воду, отправьте в нее печенку и варите 15 минут на минимальном огне.
- Извлеките печень из кастрюли, дайте остыть. Бульон не выливайте и также оставьте остывать.
- Овощи очистите и мелко нашинкуйте ножом.
- Сотейник прогрейте на огне, отправьте в него 1/5 масла.
- Когда масло растает, всыпьте к нему овощи и добавьте пару ложек бульона. Томите на слабом огне под крышкой около 5 минут.
- Оставшееся масло нарежьте слайсами и оставьте размягчаться в тепле в течение 15 минут.
- Соедините все ингредиенты в чаше блендера, добавьте соль с приправами и нашинкованной зеленью и пюрируйте до однородности.
Паштет готов! Дайте ему немного настояться и наслаждайтесь!
Ранее мы поделились рецептом картофельных зраз с куриной печенью.
Читайте также:
15 минут — и десерт готов: хрустящие язычки из готового слоеного теста
Не разрыхлитель и не цедра: нежнейшая шарлотка с секретным ингредиентом
Заливной пирог с фаршем: готовим по очень простому и быстрому рецепту
Сочные колдуны: белорусские картофельные пирожки с мясом
Не салат и не гуакамоле: фаршированные черри с авокадо — новый тренд