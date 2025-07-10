Ловлю лето в лимоннике — идеальное сочетание сладости и свежести

Лимонник — это легкий и ароматный десерт, идеально подходящий для чаепития или кофе-брейка. Освежающий вкус и нежная текстура делают его одним из самых популярных лакомств, особенно в теплое время года. Для приготовления лимонника используются простое тесто и свежие лимоны, которые придают десерту тонкий цитрусовый аромат.

В классическом рецепте для теста берут 3 яйца, 200 г сахара, 150 г муки и 100 мл растительного масла. Основная начинка — это ломтики лимона с кожурой, смешанные с сахаром и щепоткой корицы. Такой лимонник получается одновременно сладким и немного кисловатым, что отлично оттеняет вкус чая или кофе.

Готовить лимонник легко: тесто взбивают до пышности, аккуратно вводят муку, выкладывают лимонную начинку и выпекают при 180 градусах около 30 минут. В итоге получается воздушный, мягкий и невероятно ароматный десерт.

Этот десерт прекрасно впишется в семейное чаепитие или послужит отличным дополнением к праздничному столу.