«Лотереи недостаточно»: иммунолог назвал способ вакцинировать россиян

Иммунолог кандидат меднаук Николай Крючков считает, то одной только лотереи недостаточно, чтобы заставить россиян прививаться от коронавируса. Врач уверен, что для этого привитым надо предоставить льготы в каждом регионе, пишет URA.RU.

По словам доктора, азартных людей немало и отменять лотереи не стоит. Однако при этом регионы должны найти временные льготы для тех, кто привился. Возможно, это будет какой-то проездной месяца на три.

Можно договориться с местным локальным бизнесом о, скажем, 20-процентной скидке на кафе, рестораны, книжные магазины, одежду, продукты, что угодно. Сделать некую скидочную карту, при предъявлении которой бизнес делает скидку на то, что реально нужно людям, — предположил специалист.

Можно ввести и менее затратные меры, считает доктор.

Каждый субъект должен посмотреть, чем реально пользуются люди и чего они хотели бы. Сделать небольшие поощрения не в виде лотерей, а всем, а сверху, пожалуйста, проводите лотерею, — говорит Крючков.

Ранее сообщалось, что граждане должны получать поощрения не за наличие справки о вакцинации, а за поставленную прививку от коронавируса. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе совещания.