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Путин призвал поощрять не за справки о вакцинации, а за вакцинацию

16:03, 05 октября 2021
Путин призвал поощрять не за справки о вакцинации, а за вакцинацию Фото: АГН «Москва»
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Граждане должны получать поощрения не за наличия справки о вакцинации, а за поставленную прививку от коронавируса. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Оно (поощрение. — NEWS.ru) должно быть организовано таким образом, чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации, — сказал глава государства.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти города намерены вернуться к практике проведения лотерей для людей, поставивших себе прививку. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Москве вызывает тревогу, число новых случаев растёт.

Ранее стало известно, что около трети россиян не осуждают тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. В России за покупку и продажу поддельных сертификатов грозит уголовная ответственность. Продавцов могут привлечь по статье о подделке, изготовлении или обороте документов, госнаград, штампов, печатей и бланков, а также по статье о мошенничестве. К покупателям фальшивок применяются статьи о приобретении и хранении заведомо поддельных документов, а также о мелком взяточничестве до 10 тысяч рублей.

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