Россияне рассказали об отношении к покупке поддельных COVID-сертификатов

Около трети россиян не осуждают тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Среди сторонников противоположной точки зрения преобладают взрослые люди с качественным доходом. Такие данные опроса SuperJob приводит РБК.

По результатам опроса, без осуждения к купившим поддельный COVID-сертификат относятся 32% россиян. Они аргументируют свою позицию тем, что непривитого гражданина могут отстранить от работы и люди сами должны решать, проходить им вакцинацию или нет.

Не одобряют подобные действия 41% респондентов. По их мнению, покупка фальшивых справок спровоцирует новую волну коронавируса в России. Среди осуждающих незаконные действия больше всего граждан старше 45 лет (51%) и с доходом выше 80 тысяч рублей (56%).

В России за покупку и продажу поддельных сертификатов грозит уголовная ответственность. Продавцов могут привлечь по статье о подделке, изготовлении или обороте документов, госнаград, штампов, печатей и бланков, а также по статье о мошенничестве. К покупателям фальшивок применяются статьи о приобретении и хранении заведомо поддельных документов, а также о мелком взяточничестве до 10 тысяч рублей.

С распространением поддельных сертификатов ведёт борьбу и Роскомнадзор, блокируя и удаляя ресурсы, предлагающие приобрести фальшивые справки о вакцинации.

Ранее стало известно, что в России не рекомендовали кормящим мамам прививаться от COVID-19.