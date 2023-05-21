Лор рассказал, как безопасно очистить уши от серы Лор Зайцев призвал использовать разжижающие серу растворы для очистки ушей

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Для более безопасной очистки ушей вместо ватных палочек стоит использовать растворы, которые разжижают серные массы — перекись водорода или соду, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, при помощи этих средств серные массы становятся мягче и легче выходят из слухового прохода.

Есть растворы, которые разжижают серные массы: перекись водорода, кашицеобразная сода. Они не растворяют, но сера становится мягче, ее твердость уходит. Когда человек моет голову, сера в состоянии вытечь из наружного слухового прохода, это очень хорошо, — отметил Зайцев.

Лор добавил, что безопасное извлечение серы зависит от твердости руки, уверенности и отсутствия тремора. По словам специалиста, лучшим способом решения проблемы является видеоэндоскопия.

Ранее Зайцев сообщил, что использование ушных ватных палочек небезопасно для здоровья. По его словам, человек может нанести травму при слишком усердном удалении серы, а это чревато осложнениями, в частности, существует риск повредить барабанную перепонку. Врач добавил, что удаление серы зависит от ширины наружного слухового прохода: чем он шире, тем больше шансов на удачную очистку.