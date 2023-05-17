Лор назвал главную опасность использования ушных ватных палочек Лор Зайцев: ушная ватная палочка может повредить барабанную перепонку

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Использование ушных ватных палочек небезопасно для здоровья, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, человек может нанести травму уха при слишком усердном удалении серы, а это чревато осложнениями, в частности, существует риск повредить барабанную перепонку.

Ватная палочка, как правило, равняется диаметру слухового прохода. Спиралевидное выковыривающее движение наружу, извлекающее серу, сделать вслепую очень сложно. Сейчас производители ушли от слова «ушная палочка», теперь она называется «гигиеническая ватная палочка». Все зависит от степени усердия: чем усерднее человек начинает вычищать, тем риск нанести травму выше. Важно не переусердствовать, — сказал Зайцев.

Врач добавил, что удаление серы зависит от ширины наружного слухового прохода: чем он шире, тем больше шансов на удачную прочистку.

Ранее Зайцев предупредил, что пирсинг может привести к болям в сердце и желудке, поскольку многолетний контакт металла с ушной раковиной может негативно влиять на системы человека. Специалист не рекомендовал делать пирсинг не только с точки зрения эстетики, но и ввиду возможной патологии внутренних органов. Отоларинголог напомнил, что после пирсинга остаются рубцы и спайки, а внешне это выглядит не очень эстетично.