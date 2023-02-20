Стало известно, какие внутренние органы страдают из-за пирсинга ушей Лор Зайцев: пирсинг ушей может привести к болям в сердце и желудке

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Пирсинг может привести к болям в сердце и желудке, поскольку многолетний контакт металла с ушной раковиной может негативно влиять на системы человека, заявил NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. Специалист не рекомендовал делать пирсинг не только с точки зрения эстетики, но и в виду возможной патологии внутренних органов.

Многолетний контакт металла с ушной раковиной может негативно влиять на системы человека. Это не относится к области доказательной медицины, но мы внимательно относимся к китайским практикам и наработкам, лечениям травами, корнями, акупунктуре. Люди специально едут в Китай, чтобы лечиться по восточным технологиям, да и в российских городах тоже ищут подобные центры. Однако при этом мы достаточно бесшабашно относимся к пирсингу, — рассказал Зайцев.

Отоларинголог напомнил, что после пирсинга остаются рубцы и спайки, а внешне это выглядит не очень эстетично.

Ранее Зайцев рассказал, что из-за пробок в миндалинах могут развиваться миокардит, ревматоидный артрит, бактериальный эндокардит и гломерулонефрит. По его словам, самостоятельное выдавливание пробок приводит к размозжению тканей, что в дальнейшем отражается на жизненно важных органах.