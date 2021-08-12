Ливень снова залил Керчь

Сильный дождь стал причиной подтопления нескольких объектов в Керчи на востоке Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

Сложная обстановка вдоль русла реки Восточный Булганак, по которому в город прибыло порядка 60 тысяч кубометров воды. В зоне подтопления оказались оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив». Здесь ведётся расчистка ливнёвок. На территории завода открыты все ворота, чтобы вода могла беспрепятственно уходить в море, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в центре города из-за разлива реки Катерлез подтопило стадион. В некоторых кварталах Керчи воды уже примерно по колено. По прогнозам, дождь может продолжаться до конца 13 августа.

Ранее стало известно, что в Крыму и Краснодарском крае в ближайшие сутки выпадет рекордное количество осадков. Об этом 12 августа заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в период с 21:00 12 августа по 21:00 13 августа в Керчи количество осадков достигнет 151 миллиметра при месячной норме 44 миллиметра, что составляет 343% от нормы августа.