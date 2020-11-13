Листерии и кишечную палочку обнаружило Роскачество в сёмге пяти брендов

https://static.news.ru/photo/ee6df706-2647-11eb-adcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Роскачество по итогам проверки слабосолёного филе сёмги в ломтиках обнаружило листерии и кишечную палочку в образцах пяти торговых марок.

Согласно сообщению организации, всего была проверена продукция семи торговых марок: «ВкусВилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О'Кей», «Просто Азбука», «Русское море» и «Северная компания». У пяти из них были обнаружены листерии и кишечная палочка: «ВкусВилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О'Кей» и «Просто Азбука».

Кроме того, в сёмге «ВкусВилл» и «О'Кей» были выявлены превышение по количеству микроорганизмов и кислый запах. В продукции марки «Северная компания» специалисты обнаружили бензойную кислоту в количестве, больше допустимого.

Высокая микробная обсемененность, наличие листерий и кишечной палочки свидетельствуют о нарушении культуры производства, — говорится в сообщении.

Эксперты напомнили, что наличие в продуктах неблагоприятной патогенной микрофлоры может являться причиной кишечных расстройств и различных заболеваний. При выборе слабосолёной сёмги следует учитывать, что ломтики должны быть без разрывов, однородного цвета, не иметь цветовых разводов, жёлтых пятен и признаков окисления, а в упаковке обязательно должен быть вакуум, передаёт ТАСС.

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