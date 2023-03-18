Лисовец рассказал, как изменится гардероб россиян из-за санкций Стилист Лисовец: уход модных брендов не повлияет на гардероб россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После ухода из России западных брендов в стране по-прежнему можно найти интересную и стильную одежду, рассказал в интервью NEWS.ru телеведущий Владислав Лисовец. Стилист утверждает, что закрытие зарубежных магазинов никак не отразится на гардеробе россиян. О том, как можно со вкусом одеваться в России в условиях санкций, показывают в новом шоу «Модный VS Народный».

Мы показываем [в новом шоу], что можно найти что-то интересное, подходящее, модное, стильное, что закрытие и уход многих брендов никак не повлияют на ваш гардероб. Вся одежда очень простая. Половина — русские бренды, половина заказана через интернет, что есть сейчас в России. И это одежда недорогая. И мы показываем, что можно продолжать наряжаться, экспериментировать, — рассказал Лисовец.

Стилист также раскритиковал наряды российских женщин, особенно в возрасте. По его словам, их образы «невероятно скучны и заезжены», потому что россиянки не экспериментируют со стилями. Лисовец объяснил это тем, что люди боятся делать ошибки. При этом наряжаться любят все, но не всегда умеют это делать, подчеркнул ведущий.

Ранее ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев сообщил, что его шоу скоро вернется в эфир. Он отметил, что формат проекта претерпел некоторые изменения. Однако позже в команде «Модного приговора» уточнили, что говорить о возвращении передачи в эфир Первого канала, где она выходила до весны 2022 года, пока преждевременно.