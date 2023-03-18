Лисовец раскритиковал внешний вид российских женщин Стилист Лисовец призвал женщин экспериментировать с одеждой, чтобы научиться моде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владислав Лисовец

Российских телевизионных программ, посвященных моде и стилю, должно быть больше, поскольку россияне умеют только наряжаться, заявил в интервью NEWS.ru телеведущий и стилист Влад Лисовец. По его словам, сегодняшние образы, особенно взрослых женщин, невероятно скучны и заезжены, поскольку они не экспериментируют с внешним видом. Лисовец призвал россиянок на стесняться этого и разнообразить одежду.

Сегодня образы и молодых и тем более взрослых российских женщин — это очень скучные образы, заезженные. Люди боятся делать ошибки, не экспериментируют, поэтому наряжаться мы любим, но делать это не всегда умеем, — заявил стилист.

Ранее Лисовец рассказал, что трендом весеннего сезона в России станет сексуальность. По его словам, весной будут популярны образы из прозрачной ткани как в мини-вариациях, так и в максимальной длине в пол. Бельевая эстетика и прозрачность придадут женщинам откровенную сексуальность, но при этом длинный наряд не выставит ее напоказ, убежден знаток моды.

Стилист Евгения Гудошина ранее заявила, что спортивные костюмы, мини-юбки, прозрачные ткани и откровенная одежда должны стать абсолютным табу при выборе костюма для собеседования. По ее словам, вещи должны выглядеть свежими даже в условиях долгой дороги на общественном транспорте.