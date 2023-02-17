Стилист назвала «абсолютное табу» в одежде для собеседования Стилист Гудошина назвала спортивные и откровенные костюмы недопустимыми на собеседовании

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Спортивные костюмы, мини-юбки, прозрачные ткани и откровенная одежда должны стать абсолютным табу при выборе костюма для собеседования, заявила NEWS.ru стилист Евгения Гудошина. По ее словам, вещи должны выглядеть свежими даже в условиях долгой дороги на общественном транспорте.

Абсолютное табу — спортивные костюмы, мини-юбки, короткие шорты, прозрачные ткани, откровенная одежда с глубоким декольте или высокими разрезами. Сюда же относится неопрятная и грязная одежда, — заявила стилист.

Также, по ее словам, для собеседования не стоит выбирать мнущиеся льняные брюки и рубашки из тонкой вискозы, а одежду черного цвета следует обработать липким роликом от шерсти и мелкого мусора. Кроме того, следует взять с собой специальные салфетки для чистки обуви.

При нанесении макияжа следует использовать натуральные оттенки, без толстых стрелок и красных губ, а парфюм должен ощущаться только на очень близком расстоянии. Ногти у мужчин должны быть чистыми и коротко подстриженными, а женщинам лучше выбрать телесные или светлые цвета лака, без каких-либо замысловатых рисунков.

Ранее стилист назвала синий костюм беспроигрышным вариантом для собеседования, отметив, что данный цвет ассоциируется с системой, четкостью и спокойствием. Эксперт отметила, что надежность и стабильность подчеркнут коричневые тона в одежде, а выдержанные зеленые ноты свидетельствуют о склонности к работе в команде. Красный же свитер или пиджак усугубит возможную негативную реакцию. Расслабленный же стиль допустим только в креативной среде, где работа предполагает творчество.