Россиянам назвали идеальный цвет костюма для собеседования Стилист Гудошина: беспроигрышный вариант для собеседования — надеть синий костюм

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Идеальным, беспроигрышным вариантом для собеседования является надеть синий костюм, так как данный цвет ассоциируется с системой, четкостью и спокойствием, рассказала NEWS.ru стилист Евгения Гудошина. Эксперт отметила, что надежность и стабильность подчеркнут коричневые тона в одежде, склонность к работе в команде — выдержанные зеленые ноты.

Идеальный, беспроигрышный вариант для собеседования — надеть синий костюм. Коричневый говорит о вашей надежности и стабильности. Коралловый, розовый, сливочный можно выбрать, если работа предполагает постоянное общение, — они производят располагающее впечатление и создадут образ специалиста, к которому будут тянуться люди. Осторожнее с яркими цветами. Если рекрутер будет в плохом настроении, красный свитер или пиджак усугубит негативную реакцию, — добавила Гудошина.

Собеседница подчеркнула, что желтый и оранжевый цвета ассоциируются с детьми, поэтому подходят для устройства на работу, связанную с подрастающим поколением, но для финансовой сферы эти цвета считаются слишком инфантильными.

По фасону выбирайте одежду с четкой линией плеч, это создаст впечатление человека, на которого можно положиться. Лучшее решение — пиджак или жакет. Под них наденьте рубашку, блузку, тонкий трикотаж или даже футболку. Но если на вас будет только она, футболка, сложится впечатление, что вы несерьезно относитесь к потенциальной работе. Расслабленный стиль допустим только в креативной среде, где работа предполагает творчество. А вот кроссовки можно надеть и с костюмом, если в офисе нет дресс-кода и компания частная. Подойдут светлые модели и темные на белой подошве, — рассказала Гудошина.

По ее словам, свитер и джинсы подойдут для собеседования на неруководящую должность, при этом свитер лучше надеть темный, из гладкого трикотажа и без рисунка, а джинсы должны быть однотонными и без дырок.

Летом женщинам можно надеть удлиненные шорты бермуды со стрелками, а босоножкам предпочесть туфли модели слинг бэк — с открытой пяткой. А вот мужчинам лучше избегать рубашек с коротким рукавом даже в жару. В ней вы будете выглядеть как школьник, — подытожила Гудошина.

Ранее психолог Юлия Владис заявила, что для успешного прохождения любого собеседования необходимо изучить всю информацию о новой компании, выучить имена ее руководителей, а также подготовить пару шуток. Она отметила, что за три-четыре часа лучше перестать думать о деловой встрече и уделить внимание физической нагрузке.