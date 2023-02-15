Психолог объяснила, как успешно пройти любое собеседование Психолог Владис: перед собеседованием изучите все о компании и подготовьте пару шуток

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Для успешного прохождения любого собеседования необходимо изучить всю информацию о новой компании, выучить имена ее руководителей, а также подготовить пару шуток, рассказала NEWS.ru психолог Юлия Владис. Она отметила, что за три-четыре часа лучше перестать думать о деловой встрече и уделить внимание физической нагрузке.

Изучите всю доступную информацию о компании, выучите имена ее руководителей, подготовьте пару шуток, но не слишком острых и саркастичных. Заранее продумайте ответы на часто задаваемые вопросы. За три-четыре часа до встречи перестаньте думать о собеседовании, отвлекитесь, никакого негатива. Утром, в день собеседования, устройте себе кардиотренировку, она поможет снять напряжение, — сказала Владис.

Перед кабинетом HR стоит несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, чтобы понизить уровень адреналина, добавила она.

Собеседница подчеркнула, что на собеседования можно брать с собой мелкий предмет, маленький шарик или ручку, и сжимать его при сильном волнении, чтобы тревога «ушла в руку».

До встречи с рекрутером потренируйтесь перед зеркалом. Оттачивайте улыбку, жестикуляцию, позу. Тогда на встрече вы будете чувствовать себя более уверенно. Обязательно освежите знания в своей сфере, чтобы не поставить себя в неудобное положение. Составьте список своих главных достижений, они станут вашим бонусом и сделают вас увереннее, — подытожила Владис.

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