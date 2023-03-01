«Агрессивная сексуальность»: Лисовец перечислил модные тренды весны Стилист Лисовец назвал агрессивную сексуальность главным модным трендом весны

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Сексуальность станет главной чертой весеннего сезона, которая нарочито проявляется в фасонах, фактурах и даже порой грубых маскулинных атрибутах гардероба, рассказал NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. По его словам, весной будут популярны образы из прозрачной ткани как в мини вариациях, так и в максимальной длине в пол. Бельевая эстетика и прозрачность придадут женщинам откровенную сексуальность, но при этом длинный наряд не выставит ее на показ.

Весной большое значение отводится фактуре самой ткани. Я советую обратить внимание на тюль, еще замечен тренд на активное возвращение плиссированной ткани. Вырезы и попросту дыры в одежде так же подчеркивают агрессивную сексуальность. В моде снова станет актуальным культ тела, родом из 2000-х, — отметил Лисовец.

Чтобы не превращаться в куклу, стилист рекомендует добавить в свой образ грубые детали, например, большие карманы.

Мода всегда отражает то, что происходит в жизни, а такое обмундирование сейчас пригодится. Карманы могут быть и на ваших шортах, которые в этом сезоне удлиняются до колена. Я бы советовал с этим трендом быть поосторожнее. Это будет смотреться целостно, только если у вас продуман весь образ целиком, включая волосы, — посоветовал Лисовец.

Он добавил, что весной в тренде останутся куртки, рубашки, юбки, джинсы и пальто, а изюминку в образе добавят агрессивные ремни: ремни, как лямки, ремни, как бра, ремни как нарочитый аксессуар.

Еще в моде будут «мятые» ткани, причем даже для сумок, вязаные и плетеные элементы, а если найдете мятый кожаный пиджак, то считайте вы в тренде, — подытожил Лисовец.

Ранее стилист Евгения Гудошина заявила, что спортивные костюмы, мини-юбки, прозрачные ткани и откровенная одежда должны стать абсолютным табу при выборе костюма для собеседования. По ее словам, вещи должны выглядеть свежими даже в условиях долгой дороги на общественном транспорте.